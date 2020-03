Oye hermana o compañera, no se entiende en su presentación inicial ¿viste entrar a Felipe Calderón a la zona de “bisness” del avión? ¿Qué te parece que vamos a visitarlo y le reclamamos todo lo que no le he podido reclamar a un expresidente en mis 25 años fuera de México, estando en Alemania? (según confiesa Emilio Ruggerio, tenor de medio pelo que canta canciones mexicanas en Europa) Y, ¿además, lo grabamos para darme publicidad y mostrar mis convicciones al público de México? Así apareció su tweet que se ha hecho viral en Twitter.

El tenor, en su mejor momento, ha grabado un disco en estos años con la Bulgarian Symphony Orchestra (no en Londres, no en Alemania, no en nueva York, sino en un país detrás de la cortina de hierro hasta hace 20 años, gran logro, pero uno modesto, si de compararse a nivel mundial se trata). Dice la Revista Proceso: es un tenor mexicano lírico “ligero” que ha cantado con gran éxito óperas de Rossini y Mozart, pero también ha accedido a papeles líricos como los de Rodolfo en La Bohème, Fausto, el duque en Rigoletto, etc.

No extraña la intención del Tenor. En México, no es más que un esforzado mexicano que trata de ganarse la vida como todos. No sabemos de ninguna publicación que lo compare con Carreras, Fernando de la Mora, Ramón Vargas o el injustamente vituperado Placido Domingo.

Cuando se le ve en el escenario, nada más faltaba, es un hombre serio, que repite las notas con su talento y con sus herramientas, de manera seria y respetuosa. Se viste de lo que le pidan, porque así lo requiere el personaje. Besa y maldice a sus compañeras en escena, porque eso dice la partitura, porque eso le indica su director de escena y su director musical. Puede matar y agredir, porque así lo requiere el guion.

Pero el escenario, no es igual que la realidad y, sobre todo, la realidad política, a la que le urgen profesionales de a verdad. Y la publicidad que desea y la lealtad que muestra, no sé para qué, haciendo una travesura, en redes y en la política, es un riesgoso espacio para pavonearse como si fuera el escenario.

Sin embargo, sin guion, sin partitura y sin directores de escena o musicales, se lanza al ruedo y el resultado es lamentable. Penoso, que ni siquiera al final del evento de su magistral intervención pública y política pudiera repetir, como lo hace con la travíata o con sus capacidades en: Voz de la Guitarra Mia, el nombre de su héroe actual. El presidente López. Sin guion, sin dirección, sin propósito, se convierte en un loro que repite de manera aleatoria lo que otros le dicen. Sobre todo, López.

No es inusual que los actores, cantantes y otros artistas se hayan involucrado en temas políticos. Los partidos tradicionales han tenido el cuidado de poner en sus listas plurinominales, alguna que otra vez, a miembros de la farándula, y no es de extrañar. Son un sector de la sociedad que también merece un espacio en la vida pública, pero institucional, no histriónicamente.

Cuando nuestro tenor de marras toma el micrófono y la imagen, dentro de un espacio sin escape, como lo es un avión, al interlocutor sólo le queda la alternativa de escucharlo. ¿Por qué un expresidente debe someterse a un juicio filmado sin preguntarle, de alguien en los términos que él defina? Dirían algunos, porque es su obligación. Es posible, pero ¿en qué términos, resulta una pregunta interesante? Sobre todo, de un excadete del Colegio Militar, a quién se le enseña, en primer lugar, lealtad, obediencia y respeto a la figura presidencial. Ustedes dirán ¿que importancia real tiene este evento? Pues mucha, déjenme explicarme.

No es inusual, que en México y el mundo los lideres, los presidentes o los primeros ministros, sobre todo, cuando dejan de serlo sean increpados, pero eso no quedaba más que en la anécdota personal. Hoy es una tentación malilla (diría mi abuela) que se hace mediática en minutos, sin más. Por lo que la intención de quién interpela y la obligación de quién es cuestionado merece una reflexión. La impunidad del reclamo personal, ya no es un acto valeroso, sino un acto de publicidad y de vergüenza para ambos actores, por lo tanto político, ante los ojos de la sociedad. Unos aplaudirán como focas por el evento, a otros les parecerá lamentable.

Seguidamente, lo que me llama la atención del evento, es que el loro en el que se convirtió nuestro cantante, no le va a preguntar ¿oiga, por qué hizo esto o aquello? Lo toca varias veces en el hombro y lo increpa diciéndole que hizo, mientras él estaba fuera de México 25 años (es decir en Alemania) un espacio de corrupción y de nada más. No le expone argumentos, no le confronta cifras, no le dice sobre colaboradores concretos, no le propone un acto racional. Literalmente como lorito de feria, le va a repetir lo que ha oído. A acometer un acto que el considera de valentía extrema, porque es un expresidente y con ese valor chairo y sin sentido se le enfrenta y lo publica para ¿qué?

Para hacerse publicidad o para demostrar que todos los mexicanos están envalentonados y ahora si van a ejercer sus derechos. Y, cierra magistralmente: no me toque señor presidente.

Hay respuestas, pero una parece serla más probable: así como ayer en Macuspana, Tabasco, tierra del prócer actual de la patria, las masas en las que confiaba se le subieron a las barbas y no pudo controlarlas; incluso pidiéndoles respeto a la autoridad.

El hecho, es que los mexicanos estamos como loros repitiendo argumentos de un lado y de otro, pero lo que de verdad se ha perdido, es respeto al gobierno, a la autoridad y al estado de derecho. Es una de las consecuencias de nuestra coyuntura y de la cuál el loro mayor, no se da cuenta, pero habremos de pagar las consecuencias.

De verdad una pena. Si no vean como la sociedad se está organizando contra los feminicidios, contra el coronavirus y contra las imposiciones en el INE. Es decir, un país en el cual, la sociedad empieza a mofarse libremente de sus autoridades. El peor de los mundos. Nada más.