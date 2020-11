Para muchos, es bien conocida la anécdota del primer encuentro de Andrés Manuel López Obrador, con la política internacional. Bill Clinton, había venido a México a aclarar y refrendar acuerdos con el presidente en turno. Solicitó poder tener una conversación de 20 minutos con cada presidente de partido existente entonces. AMLO, presidente del PRD, se negaba denodadamente: ¿Para qué hablar con el presidente de Estados Unidos, le decía a su comité político? Ricardo Pascoe, en un elocuente razonamiento, le dijo lo necesario para convencer a AMLO de la utilidad y la importancia de ver y platicar con el Presidente de EUA. Ósea, el líder de la democracia occidental y el presidente del país más poderoso del mundo. Por si hubiera duda de la importancia de la reunión.

Finalmente, Pascoe llevó a AMLO a las puertas del cuarto donde se hospedaba Clinton en el María Isabel Sheraton, vecino a la embajada de dicho país.

La conversación, como suele acostumbrar el presidente López, no iba preparada. No habían establecido una agenda. No se definieron la prioridades del PRD en la discusión. No se planteo un objetivo claro de las necesidades o puntos de acuerdo entre AMLO y los que podría tener Clinton en el contexto mexicano y las políticas sobre migración, por ejemplo. Por supuesto, AMLO no tenía un objetivo para la reunión. Fue cómo el Borras. A ver qué pasa. Clinton abrió con una pregunta: ¿Qué esta buscando usted? ¿Cómo ve las cosas en México?

AMLO se descoció, entonces, hablándole de lo difícil que era plantearse el cambio, ser oposición. De cómo había sufrido engaños electorales y cómo sus propuestas eran rechazadas por el neoliberalismo prevaleciente. Clinton, de manera comedida le respondió, que en efecto ser un político liberal y de izquierda era difícil. Que él mismo había sufrido la oposición del establishment y de los conservadores en su transito a convertirse presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Había que ser persistente, le dijo, y tenaz. Convencido y convencer. Una lucha permanente.

Terminó la reunión y salieron Ricardo Pascoe y AMLO de aquella reunión. Bajaron al coche que los esperaba y ya en trayecto a las oficinas del PRD, AMLO le preguntó a Ricardo. “¿Oye, ahora resulta que Clinton es de izquierda? Explícame, porque no entiendo”.

La unicidad y los prejuicios del presidente mexicano son a tal grado definitorios de su reflexión, que no es posible que entienda los matices y los grises de su muy apretada visión ideológica y personal. Para él, incluido el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, o está con él o en contra.

Trump era un presidente cómodo para AMLO. Ignorante, sin visión y con una agenda salida de la muy pedestre mente que lo domina, para AMLO era fácil. Los dos se daban cuerda y se complacían a cuál más.

Pero, además, debe decirse una cosa importante. Los Republicanos tienen una agenda de relaciones “con” México. Los demócratas, tienen una agenda “para” México.

Para los republicanos lo que haga México, en general les tiene sin cuidado, salvo que no cumplan con algunas demandas. Para los demócratas, la agenda “para” México es muy concreta. Van a forzar o intentarlo, el cumplimiento de derechos humanos. El cumplimiento de la agenda de la vicepresidenta, comprometida con cuestiones ambientales, así que cuidado con usar carbón para las generadoras de electricidad. Tienen un compromiso con la ley y con el debido respeto al proceso administrativo y judicial. Basta con leer el artículo de Davidoff estos días, en el periódico Reforma, para leer las advertencias de los demócratas.

Lo lamentable, en medio de estas circunstancias, es la actitud del presidente. Un jefe de Estado que lee las cosas en sus propios y miopes términos, decide el fin de semana, no felicitar al ganador de las elecciones de EUA, porque se identifica con el fraude, implícito, que le están haciendo a Trump.

“Me espero hasta que acaben las decisiones legales, dice él, para felicitarlo”. Y, con ello, mantiene la lealtad a un proyecto (el de Trump) que dará mucha lata al nuevo gobierno de aquel país, pero al que se le ven muy pocas piernas para caminar e influenciar la relación con México. El presidente López ha perdido una gran oportunidad de resarcirse con los políticos demócratas y ha convertido su decisión, en una apuesta dolorosa para nuestro país. Nada más, pero nada menos.