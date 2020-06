Hace algunas semanas leí el libro “De cero a uno: Consejos para startups o cómo inventar el futuro” de Peter Thiel, en el que encontré algunos conceptos que me resultaron de gran interés y que me gustaría compartir con todos ustedes:

1.- Progreso.- Cuando pensamos en el futuro, siempre esperamos un futuro de progreso, y para mi sorpresa, de acuerdo con el autor, el progreso puede adoptar dos formas: horizontal o extensivo, el cual consiste en copiar cosas que ya funcionan y, el progreso vertical o intensivo, que consiste en hacer cosas nuevas o bien algo que nadie antes haya hecho. A gran escala, la palabra para progreso horizontal es globalización, mientras que la palabra para describir progreso vertical es tecnología, y dado que la globalización y la tecnología son dos formas diferentes de progreso, es posible tener ambos al mismo tiempo, cualquiera de los dos o ninguno de ellos, y aún y cuando la mayoría de la gente piensa que el futuro del mundo está oestaba definido por la globalización, la realidad es que hoy día la tecnología juega un papel mucho más importante. En un mundo de recursos limitados, la globalización sin nuevas tecnologías resulta insostenible, por lo que hoy más que nunca nuestro desafío consiste en imaginar y crear nuevas tecnologías que puedan hacer del siglo XXI un siglo más próspero, equitativo y pacífico que el siglo XX. Propagar por el mundo los viejos modos de crear riqueza sólo generará devastación.

2.- Competencia.- Aún y cuando en los últimos tiempos el neoliberalismo ha mitificado la competencia, para Thiel la competencia y el capitalismo son conceptos opuestos. El capitalismo se basa en la acumulación de capital, mientras que bajo la competencia perfecta todos los beneficios de las empresas participantes en una industria determinada, en el largo plazo, tienden a cero. Puesto de otra manera, todas las empresas que participan en un mercado competitivo son indiferenciadas y venden productos homogéneos al precio que el mercado determina y mientras existan márgenes, nuevas empresas entrarán al mercado incrementando la oferta, bajando los precios y eliminando los márgenes que originalmente las incentivaron a entrar a dicho mercado.

3.- Monopolio.- En términos tradicionales o bien en un mundo estático, un monopolio se da cuando una entidad se convierte en el único proveedor de un bien, producto o servicio en determinado mercado, transformándose así en un mero recaudador de rentas que, sin lugar a dudas, detiene el progreso; pero en un mundo dinámico como en el que hoy vivimos, los monopolios son poderosos motores para mejorar la sociedad, ya que sus beneficios les permiten innovar, hacer planes a largo plazo y financiar ambiciosos proyectos de investigación, y normalmente comparten las siguientes cuatro características: tecnología propia, efectos de red, economías de escala y una marca.

La tecnología propia es la ventaja más importante porque hace que el producto sea difícil o imposible de copiar. Los efectos de red o bien el alcance de un producto, así como su utilidad, crecen en paralelo al número de personas que lo utilizan. Por lo que a economías de escala se refiere, una empresa monopolística se fortalece mientras más grande sea; y finalmente, la marca que, independientemente de campañas publicitarias, atractivos diseños, así como algunos otros elementos, sino cuenta con un producto de primera calidad, precios adecuados, una buena red de distribución, etc., no funciona.

Así pues, inicio esta “nueva normalidad” adoptando nuevos conceptos: el progreso es lineal, pudiendo ser horizontal o vertical; la competencia no es la piedra angular del capitalismo y Pemex no es un monopolio, toda vez que no cuenta con tecnología propia, su red es cada vez menos representativa, su escala no es relevante a nivel global y su marca, diría yo, tiene poco valor en comparación con la de otros jugadores del mercado.

Cada uno de nosotros hemos nacido bajo una realidad histórica, influenciada por ciertas normas y valores; gobernada por un sistema político y económico determinado que damos por sentado, pensando que es natural, inevitable e inmutable y, por lo tanto, rara vez tratamos de liberarnos de dicha realidad y visualizarnos en un futuro alterno.

Consciente de que la gente normalmente le teme a lo desconocido y por ende al cambio, termino este artículo señalando que en mi opinión, la “nueva normalidad” nos brinda la oportunidad de pensar e inclusive soñar de manera diferente, para así poder cambiar nuestras condiciones, dando cabida, espero, a unas nuevas y mucho mejores condiciones de vida para todos nosotros.