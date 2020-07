La buena noticia sobre pensiones, que logró la iniciativa privada frente al gobierno, contrasta con la actitud del gobierno que tenemos, que se ha dado por vencido desde la semana pasada, en otros rubros. No tener soluciones, querer defender un discurso por encima de la realidad y actuar displicentemente, sin cuidar formas y tareas legalmente definidas, es imperdonable, pero es peor ir en contra de las leyes y de los mandatos.

El recuento de pifias esta semana ha resultado inverosímil. Comenzamos con lo de la administración de las aduanas y los puertos a manos del ejercito y de la marina. Queriendo resolver un asunto de corrupción y seguridad, en vez de establecer programas, capacitación y tantas cosas posibles, el presidente lo único que se le ocurre es entregarle la responsabilidad al ejercito y a la Marina.

El asunto suena bien, mediáticamente, pero tiene muchos problemas. Primero: la constitución establece en su artículo 129 que el ejercito y la marina, en tiempos de paz, sólo podrán hacer labores estrictamente ligadas a la disciplina militar. Ciertamente, no encargarse de la administración de aduanas y de puertos. Si el presidente quiere concretar esta idea, tendría que hacer un cambio constitucional, que no está en condiciones de realizar.

Seguidamente, la Ley de la Administración Pública Federal, deja claro en un sinnumero de artículos que las aduanas y los puertos serán sometidos a la profesionalización y ejercicio de las autoridades civiles.

En tercer lugar, si al ejercito se le encarga la construcción de un aeropuerto, la seguridad, la administración de aduanas y ´puertos, pues porque no mejor que gobierne el ejercito. Lo que el presidente dice cada vez que tiene una ocurrencia como esta, es que el gobierno civil no sirve. Electo por vías civiles, con instituciones autónomas, concluye que no hay nada que hacer. Mejor démosle todas las responsabilidades al ejercito y la marina y aunque en esas tareas se corrompan o se vendan que gobiernen ellos. Ese es su mensaje.

Luego, llego la semana pasada, el nuevo héroe de la 4T: Emilio Lozoya. Vino a decir, casi cualquier cosa, para salvar a su madre, su esposa y su hermana. Dice que tiene filmados a panistas recibiendo dinero. Que la reforma energética se hizo coaccionando a legisladores, en fin. Todo esto lo hemos sabido desde el pulpito de la presidencia, que en teoría no podría tener información de la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Pero lo sabe y lo difunde y ¿adivinen qué? Con ello pervierte el proceso y deja sin herramientas a la fiscalía para perseguir los delitos que no han prescrito. Porque la mayoría de ellos, ya no tienen efectos legales.

Así que el circo del presidente, dejará a Lozoya libre y a sus parientes también. Imposibilitado para que devuelvan dinero y en libertad todos los involucrados. Valiente defensa de la legalidad y en contra de la impunidad y la corrupción.

Finalmente la semana cerró con la presentación del plan nacional de seguridad pública. Si se lee el artículo de Alejandro Hope en el periódico el Universal, la conclusión no podría de ser más lamentable. Las metas y los objetivos del Plan, son por decir lo menos una claudicación. Bajar los homicidios dolosos a menos del 1%. Bajar los demás delitos en .002%, es decir, a no hacer nada. Que las cosas se queden como están y a lo mejor buscar el 1% de mejoría. Un verdadero fiasco y una expectativa lamentable.

No parece, por lo que se puede leer en el plan, que haya un mal diagnostico. Lo que queda claro es que no hay acciones, ni voluntad para cambiar la realidad existente.

Se ha vuelto muy tedioso y aburrido hablar del gobierno y su incapacidad para respetar la ley y hacer las cosas a las que debe abocarse, cada semana. Pero es igualmente lamentable, el abandono de políticas públicas y de la propuesta de soluciones. El gobierno federal, sencillamente ha tomado la decisión de que cada quién resuelva en los estados y en los municipios los problemas con lo que tiene que lidiar y de la mejor manera posible. Un federalismo mal entendido y un respeto e imposición de la ley, mediocre y displicente. Nada más, pero nada menos tampoco.