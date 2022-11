Pelota

Durante su visita a la Cámara de Senadores, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó que cuando existen diferencias entre los sectores políticos éstas se deben de solucionar con más democracia y no con menos. Luego de esta declaración, un grupo de senadores comenzó a corear “El INE no se toca”, a lo que el mandatario comentó que a él no le correspondía involucrarse en asuntos de política interna de México.

Rehilete

A los senadores morenistas que acusaban a Ricardo Monreal de detener la discusión del tema glifosato, no les quedó más que aceptar que quien ordenó esperar para legislar sobre el tema del plaguicida fue el mismo presidente de México, por lo que el radical César Cravioto tuvo que salir a declarar que "quedaron superados los diferendos", con lo que quedó en claro que quien estaba en lo correcto era el coordinador de la bancada y los señalamientos en su contra no estaban sustentados o sólo obedecía al golpeteo político. Y es que el zacatecano siempre sostuvo que fue el Ejecutivo federal quien a través del secretario de Gobernación pidió se detuviera la revisión porque el Gobierno realizaría un estudio de impacto en la producción alimentaria mientras no se tenga un sustituto natural del herbicida. Quizá deberían ofrecerle una disculpa a su líder en el Senado.