Pelota

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su familia puede dar opiniones, pero que esas opiniones no lo representan; esto, luego de que su hermano José Ramiro López Obrador dijera que Adán Augusto López no era una opción para contender por la presidencia, en las elecciones de 2024, a pesar de que es considerado por el mandatario como una de las tres corcholatas, entre las que se encuentran la Jefa de Gobierno y el Canciller. El mandatario dijo querer mucho a su hermano, pero que además de que ningún familiar lo representa, esos no eran los modos.

Rehilete

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, dijo que buscará modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir que se regalen, suministren u ofrezcan bebidas azucaradas o edulcoradas y alimentos procesados o industrializados de alto contenido calórico a menores de edad en eventos públicos en nuestro país. El legislador dijo que el consumo de estos productos por menores de edad violenta su derecho a la salud y al interés superior de la niñez.