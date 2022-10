Equilibrista

En medio de la incertidumbre económica que vive el país, llamó la atención que Querétaro fue sede de la Vigésima edición de la México Cumbre de Negocios del 23 al 25 de octubre. Y no es para menos, considerando que la entidad es de los pocos lugares en el país con un potencial económico y de desarrollo envidiable. Y también llamó la atención que el alcalde de la capital queretana, Luis Nava, fuera el único presidente municipal que participó como ponente en una de las conferencias, con la temática de las Ciudades Inteligentes. Dicen que Nava busca hacer de Querétaro el gran clúster de las tecnologías creativas, que tanto han crecido a nivel mundial.

León

La diputada del PAN, María Castell de Oro busca que el INE y la Contraloría interna de la Cámara Baja sancionen y destituyan a la diputada María Clemente García por actitudes agresivas y publicar un video sexual explícito en redes sociales. La panista dijo que las acciones de la morenista lastimaron a las trabajadoras sexuales, a las legisladoras y a las mujeres y la criticó por usar su victimización como chantaje.

Rehilete

No generar psicosis por las intoxicaciones que sufrieron estudiantes de secundarias de distintos puntos del país, pidió el presidente AMLO y dijo que no se ha encontrado droga en el agua, pero que si había otras sustancias. Contó que antes también se presentaban intoxicaciones por ingerir alimentos, pero esto no salía a la luz, por lo que culpó a las redes sociales de generar miedo entre la población, pues a su punto de vista este problema es “no grave”.