Pelota

En San Lázaro ya se aprobó la integración de la Sección Instructora para iniciar del proceso de desafuero del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Estará conformada por cuatro diputados, Jaime Humberto Pérez (Morena), como presidente, mientras que como secretarios estarán Leonel Godoy (Morena), José Elías Lixa (PAN), y Rubén Moreira (PRI).

Contorsionista

La sección Quién es Quién en las mentiras que presentan en la conferencia matutina del Ejecutivo federal tuvo un revés. No les quedó otra que aceptar que el video que publicó el expresidente Felipe Calderón sobre un derrame de aguas negras en una playa de México es real, pues ellos argumentaron lo contrario en su momento. Eso sí, no se perdió la oportunidad de señalar que el exmandatario actuó de mala fe, porque lo posteó como si fuera un hecho actual y no del 2020. Pero se tuvo que pedir disculpas al pueblo de México.