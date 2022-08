Escapista

¿Unidad? De última hora, a la reunión plenaria de los senadores de Morena no llegaron Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez ni Cresencio Sandoval, secretarios de Gobernación, Seguridad y de la Defensa Nacional. Tampoco Mario Delgado, presidente nacional del partido guinda. El “desdén’’, interpretó Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, no fue a él, sino al Senado. “(el presidente López Obrador) no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo”, se quejó el presidenciable.