Contorsionista

Los diputados del grupo parlamentario de Morena que participan en la Comisión de Gobernación y Población, que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas, afirmaron que no asistirán a las reuniones mientras no sea removido el también dirigente nacional del tricolor. Dicen que no les falta voluntad para laborar, pero argumentan que no lo pueden hacer con un presidente que carece de legitimidad y quien está siendo perseguido por diversos delitos. Por esos motivos hoy no se presentarán.

Equilibrista

El gobernador de Nayarit levantó la mano para que su estado fuera el laboratorio de la transición de los servicios de salud. Desde el gobierno federal le tomaron la palabra al doctor Miguel Ángel Navarro. Con su experiencia en el campo médico y el apoyo del presidente, nada puede salir mal, pensaron muchos. El hecho es que las cosas no están saliendo como se esperaba. Hay inconformidad en los trabajadores del que fuera el sistema de salud estatal y molestia por la llegada de médicos cubanos. Ha faltado diálogo en Tepic. Se quiere compensar con reuniones en la Ciudad de México, pero no es lo mismo.