Contorsionista

Existe una tendencia al alza en los contagios por Covid-19 en México, por lo que la Secretaría de Salud federal oficializa la emisión de informes técnicos diarios. En la semana epistemológica 21 (22 – 28 mayo) se registraron 1,868, mientras que para la semana 22 (29 jun – 4 jun) el dato fue de 1,684. El aumento de casos se presentan en por los menos 20 estados.

Helados

Desde Palacio Nacional recomiendan a la oposición revisar sus estrategias, consideran que el clasismo, racismo y desprecio al pueblo no les ayuda en las elecciones. Piensan que la apuesta central de la oposición es a los medios de comunicación y la manipulación porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites o el pueblo no sabe y se le puede dar atole con el dedo.

Pelota

Si algo hacemos bien las mexicanas y los mexicanos son las elecciones, piensan al interior del INE. El consejero Ciro Murayama tiene claro que se tiene que preservar lo que funciona en el país y, desde la democracia, se tiene que enfrentar todo lo que se encuentra pendiente. Dice que entre 2015 y 2022 se han organizado 56 elecciones a gubernaturas, en las que las oposiciones han ganado 39, lo que demuestra que en México el voto es libre.