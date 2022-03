Tren

Actrices, actores, cantantes y personalidades del espectáculo en el país pidieron frenar el proyecto presidencial Tren Maya y de esta manera salvar la selva y el agua en esa región. Dicen que donde se construye el tramo 5 se encuentran ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un sistema único y el más extenso en el mundo. En un llamado al presidente, indican que no es necesario un tren que no cuente con las evaluaciones ambientales, es decir que no cumpla con la ley. Y aprovecharon para pedir no ser considerados como adversarios.