Cuchillos

Desde el 10 de enero al 3 de febrero se han otorgado 314,789 permisos covid como incapacidad temporal de trabajo, es decir, al día el IMSS emite aproximadamente 12,591. El permiso tiene efectos legales y administrativos equiparables a una incapacidad temporal, al tramitarlo por parte de los trabajadores se permite romper cadenas de contagios. Pero incluso con esto y después de casi dos años de pandemia existen patrones que no se solidarizan con sus empleados, pues se niegan a recibir el permiso.

León

Después de todo lo que se dijo en torno a su salud (se sometió a un cateterismo cardíaco) y del revuelo que causó el testamento político que había elaborado para garantizar la gobernabilidad del país, Andrés Manuel López Obrador vuelve a presumir que los doctores le garantizaron que concluirá el sexenio. Desde Hidalgo el mandatario asevera que, aunque vaya lento y tienen que apurar el paso, la 4T de la vida pública de México quedará concluida.

Tren

La SCJN determinó que los partidos políticos no tienen facultad para recabar firmas ni promover la participación de la ciudadanía en la Revocación de Mandato, situación que no cayó muy bien en Morena. Desde el partido oficial piensan que no tiene sentido que existan limitantes, consideran que la consulta debería ser un debate democrático y abierto, no con limitantes como lo ha establecido la Corte, pero serán respetuosos de lo que marca la Ley.