Hombre bala

Marcelo Ebrard avisó que saldrá de México con rumbo al sur, a Santiago de Chile, para reunirse con el presidente electo de aquel país, Gabriel Boric. Por medio de su cuenta de Twitter, el canciller dijo que la razón de su viaje será expresamente para felicitar "a quién México ve con toda simpatía", en medio de una curva de incrementos de contagios de Covid-19 en su variante Ómicron, sin embargo el gobierno federal no se deja asustar que hasta el canciller sale de México nada más para saludar.

Equilibrio de platillos

¿Qué querrá dar a entender el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova? Al expresar que se hará la consulta de Revocación de Mandato "con lo que se pueda y para lo que nos alacance", pues alegó que el INE no tiene el presupuesto suficiente, as always. Tal parece que este nuevo ejercicio de democracia no estará bien hecho del todo, pero los resultados tendrán que ser tomados en cuenta.