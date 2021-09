Malabarista

El partido Movimiento Ciudadano consideró que el intento de la Fiscalía General de la República de obtener órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores y ex funcionarios del Conacyt, exhibe el uso “faccioso” que el gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace de las instituciones contra voces críticas e incomodas. “Nuestro país necesita fortalecer el desarrollo de la ciencia, no poner más obstáculos; las y los científicos son aliados de México, no enemigos”, reclamó la coordinación nacional del partido.

Mago

La plantilla encabezada por Marko Cortés será la única en la contienda por la presidencia nacional del PAN. La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del blanquiazul, aprobó el acuerdo en el que se declara la procedencia del registro de la candidatura del actual presidente con licencia. “Con la aprobación del registro de una sola planilla, lo conducente es hacerlo del conocimiento del Consejo Nacional, quien determinará si continúa el proceso interno o declara electa a la planilla registrada”, detalló la comisión.

Carpa

Autoridades del IMSS y de Salud para el Bienestar se reunieron con Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, en buscan del ordenamiento del sector salud, permitir al Estado cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y proteger los derechos de los trabajadores. También se llevó a cabo una reunión para favorecer el abasto de medicamentos, principalmente oncológicos, para ayudar con los requerimientos formulados por madres y padres de familia de las y los niños, así como de las y los jóvenes oaxaqueños.