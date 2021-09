Carrusel

La Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, asistió al Senado para comparecer con motivo del tercer informe. A la Cámara Alta, acudieron también los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; Marina, José Rafael Ojeda y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. En la sesión se dejó ver el oficio de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y se confirmó el papel que juega el Senado como espacio de encuentro entre los poderes.

Palomitas

A pesar de que Morena presume liderar un gobierno que atiende las necesidades de la gente, el Proyecto del PEF 2022 que presentó a la Cámara de Diputados dice lo contrario, así lo considero el PRD. Como ejemplo, está el recorte de 30% que propone al presupuesto destinado al apoyo de pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto insisten (Morena) en destinarle más recursos al Tren Maya, que no será rentable y que ya tiene un sobrecosto de 47 por ciento.

Mago

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera diaria, Andrés Manuel López Obrador lamentó que en el Poder Judicial no se haya iniciado el proceso de purificación, de reforma y de limpia que "urge en ese poder". Deploró que los ministros autorizaran, recientemente, que el Gobierno devuelva 1,000 millones de pesos a un particular. Recordó que él propuso a tres de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, quienes fueron ratificados por el Senado, pero que hoy no escucha sus voces.