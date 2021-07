Malabarista

Carlos Loret de Mola compareció una vez más, como testigo, ante un juez por el caso Cassez-Vallarta, en la cual dijo que no había manera alguna de detectar que el operativo era un montaje. Sus excompañeros y acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que se trataba de lo anterior y por tal motivo no lo alertaron. Más tarde, el periodista hizo uso de sus redes sociales para acusar a otros comunicadores como Carmen Aristegui y Julio Astillero, así como a La Octava de alentar “esta mentira” acusándolo. “El presidente y los suyos se han querido ensañar, vengarse porque en los espacios periodísticos a mi cargo hemos dado a conocer los videos escándalos de sus hermanos… Para ellos el caso es un arma para intentar desacreditar estas verdades y cambiar la conversación”.