Sombrero

Luego de que Ildefonso Guajardo expuso sus criterios y justificaciones sobre el asunto penal que enfrenta, la FGR respondió que son falsas las afirmaciones del “señor Ildefonso G, y de su abogado, en el sentido de que el caso huele a persecución política”. También detalló que la acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero por 8 millones169, 639 pesos, cantidad que él afirma, proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana.

Cuchillos

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo una vez más que el Instituto no está boicoteando la Consulta Popular del próximo 1 de agosto. Recordó que si la campaña de difusión iniciará el 15 de julio y no antes se debe a una decisión de las mayorías en el Congreso de la Unión. “Se decidió mover la fecha de entrada en vigor de la convocatoria del pasado mes de octubre como se planeaba originalmente hasta este jueves 15 de julio, es decir eso no lo decidió el INE lo hizo la mayoría de ambas Cámaras”.

Bailarina

Senadoras de siete de los ocho grupos parlamentarios representados en el Senado –de los tres integrantes de la bancada del PRD ninguno es mujer–, promueven una reforma integral a 13 artículos de la Constitución en materia de paridad de género. El propósito es garantizar dicho principio constitucional mediante su inclusión directa en los diversos preceptos constitucionales que rigen la conformación de los órganos de dirección de los órganos jurisdiccionales federales y locales, tribunales administrativos del poder Ejecutivo federal y, de manera específica, en los órganos constitucionales autónomos del Estado mexicano.