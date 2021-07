Domador

El senador Ricardo Monreal Ávila expresó que no le molesta ni le ofende que el presidente López Obrador no lo haya mencionado entre los posibles aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, pero dejó en claro que sí la buscará. “Soy un hombre de fe y toda mi vida ha sido navegar contracorriente… la adversidad siempre me ha acompañado y me he acostumbrado a ella”.

Fuegos artificiales

El Congreso de la CDMX aprobó el dictamen por el que se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la capital. El objetivo es asegurar a las personas que pertenecen a dicha población sus derechos a la integridad y la seguridad personales; a la certeza jurídica y el acceso a la justicia; a la salud; a la educación; al trabajo y garantías laborales; a la participación; la igualdad y no discriminación, entre otros.