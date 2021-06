Cuchillos

El PAN condenó los hechos violentos en el país y exigió al gobierno Federal presentar una estrategia ante el alza de delitos de alto impacto. “Le hemos exigido al gobierno que presente una verdadera estrategia, pero el presidente no ve ni oye a los mexicanos. Pareciera que el gobierno de Morena mantiene un pacto con la delincuencia, porque ni persigue, ni detiene a los grupos criminales”, señaló Marko Cortés, dirigente nacional del partido.

Mago

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó al INE a usar los tiempos del Estado en radio y tv para promover la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, y no esperar hasta el 15 de julio para iniciar dicha difusión. “Dicen (los consejeros electorales) que (el INE) no tiene dinero; ahí está el tiempo que tiene, oficial. No les cuesta, es nada más cuestión de que decidan promover, desde ahora, la participación del pueblo de México”.