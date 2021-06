León

El procesamiento de la vacuna Cansino en México, y las condiciones contractuales bajo las cuales se hizo el contrato, han generado polémica y la inmediata respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores para fijar su punto de vista al respecto. Ante los señalamientos de irregularidades en el contrato para envasar la vacuna –fabricada a granel en un laboratorio chino–, de acuerdo con expertos consultados al respecto, la dependencia señaló que el contrato es tripartito entre el Gobierno de México, CanSino Biologics y Latam pharma, con base en restricciones de regulación y decisiones de negocio de la empresa CanSino Biologics y tuvo la aprobación de todas las áreas competentes de la Administración Pública Federal.

Mago

Miguel Ángel Osorio Chong no descartó postularse a la dirigencia nacional del PRI, sin embargo, consideró que primero se tiene que hacer un análisis profundo. “El análisis no debe quedar solamente en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público, yo creo que debe ser de la base, debe de ser de quienes no fueron tomados en cuenta...”.