Mago

La SRE, la SFP y el INAI crearon una plataforma donde difundirán los contratos negociados por México, con respecto a la compra de vacunas contra Covid-19. Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, dijo que la transparencia es particularmente importante en tiempos de crisis, porque no hay mejor forma de vencer la incertidumbre que a través de la confianza de la ciudadanía. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, indicó que el proceso de adquisición de vacunas continúa y se esperan para junio 40 millones.

Rehilete

En su tradicional conferencia, el presidente López Obrador, llamó a no exagerar ni cerrar los planteles educativos en Campeche, luego que la entidad registrara un repunte en casos por coronavirus. “Hicieron bien, pero no se puede exagerar, hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, no hay indicios, elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola”, manifestó.

Malabarista

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo que ni las amenazas por parte de candidatos, ni los amagos de funcionarios amedrentarán el organismo que preside. "Creo que hay que tener mucho cuidado, porque hay quien está construyendo el discurso de que el INE está a favor del alguien, eso es una falacia; el INE está a favor de la sociedad”, explicó. Asimismo, adelantó que sin confrontaciones y sin distinciones, aplicará la ley para que el voto de los ciudadanos se respete.