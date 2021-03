Tren

Las políticas públicas del gobierno de Sonora, que encabeza Claudia Pavlovich, continúan sumando confianza en los inversionistas, Amazon anunció la construcción y apertura de un nuevo centro de distribución en Hermosillo. Con el funcionamiento de este centro se crearán cientos de empleos para mujeres y hombres sonorenses.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue enfático: ¿por qué el INE no estuvo en el acuerdo por la democracia convocado por el presidente López Obrador?, pues “porque no lo convocaron”. Al presentar la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, el consejero añadió que el acuerdo fue entre los mandatarios locales y el titular del Ejecutivo federal. Sea como sea, dijo, el cumplimiento de las leyes electorales no están a discusión ni dependen de un acuerdo para cumplirse.