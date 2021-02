Foca

El presidente López Obrador argumentó que no ha podido vender el avión presidencial, porque es “muy exclusivo”. En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que se le está dando mantenimiento a la aeronave y que la seguirá ofreciendo. “Aprovecho también para ofrecerlo, pero no hemos podido (venderlo) porque lo hicieron, no en serie, sino en pedido especial, exclusivo”, declaró. A la vez, recordó que se subastarán 19 aeronaves para recaudar 500 millones de pesos.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, negó que su partido ofrezca vacunas contra el Covid-19 como lo señalaban imágenes que circularon en redes sociales. El morenista aseguró que se trata de “una guerra sucia” por parte de la oposición, debido al proceso electoral que está en curso. Por lo anterior, enfatizó que Morena no cuenta con brigadas de vacunación ni de apoyo al gobierno federal para el registro de adultos mayores en ningún estado de la República.