Malabarista

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está buscando convencer a un grupo de empresarios para que hagan un grupo y adquieran el avión presidencial, sin embargo, destacó que ha sido difícil, pues ya nadie quiere, “tirar aceite”, “andar ahí de presumido”. Desde Palacio Nacional, dijo que “ha costado trabajo venderlo y me cuesta trabajo también convencerlos porque ya nadie quiere, como se dice coloquialmente, tirar aceite, andar ahí de presumido”.

Escapista

En Morelos, dos personas acusadas de robar 20 dosis de vacunas contra Covid-19 fueron vinculadas a proceso. De acuerdo con un comunicado de prensa, el robo de las vacunas ocurrió en la Clínica de Medicina Familiar número uno, ubicada en el municipio de Cuernavaca. Asimismo, se informó que los imputados deberán acatar medidas cautelares como reportarse vía electrónica al Centro de Justicia Penal Federal, no salir del Estado, no acercarse a Instalaciones del ISSSTE y no comunicarse o acercarse con testigos.

Domador

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no quedará impune el caso de Diana, una servidora pública que sufrió hostigamiento y acoso sexual por parte del edil de Tototlán, Sergio Quezada, así como del director de Padrón y Licencias de dicho ayuntamiento, Efraín Martínez. A través de Twitter, el mandatario estatal calificó como “vergonzoso” el caso, e indicó que ambos funcionarios deben recibir “una sanción ejemplar”.