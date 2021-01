Equilibrista

La gobernador de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano ocupará la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores a partir del próximo 27 de enero y por los siguientes cuatro meses, lugar en el que sucederá al Dr. Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago.

Carrusel

Tremenda reacción —y no alérgica— entre el personal médico que no ha recibido la vacuna contra el Covid-19 ha generado que los "Siervos de la Nación", encargados de levantar el censo del Bienestar del gobierno federal, estén siendo vacunados ya pese a no estar en la primera línea de atención a la población afectada por la pandemia, sólo por ser coordinadores de las "Brigadas Correcaminos" de inmunización que comenzaron a recorrer el país.