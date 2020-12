Malabares

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que suspenderá su gira de fin de año en la Ciudad de México, ante el incremento de casos de Covid-19. En su conferencia matutina de ayer 22 de diciembre, el mandatario explicó que tomó la decisión para no generar aglomeraciones, y evitar críticas por parte de sus opositores. “Actuar con prudencia, sobre todo, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y la prensa fifí para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos”, declaró.

Los partidos Movimiento Ciudadano y Morena criticaron la alianza entre PAN, PRI y PRD que se formalizó ayer 22 de diciembre, Movimiento Ciudadano —quien fue invitado a esa coalición, pero lo rechazó— señaló que la alianza entre dichos partidos, no representa algo distinto, ya que “unos son el pasado, otros son la prehistoria”. Por su parte, el senador morenista, Ricardo Monreal, señaló que “la política para ellos es interés y privilegios”.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, expuso que la decisión del presidente AMLO de asignar a las Fuerzas Armadas la administración y ganancias de tres tramos de la ruta del Tren Maya y de los aeropuertos de Tulum, Chetumal Palenque y Felipe Ángeles, profundizará aún más la militarización del país. “Tanto las labores de seguridad pública como las de construcción y otras que les han sido asignadas, desvían a las instituciones castrenses de su objetivo primordial que es la seguridad de la nación”, alertó.