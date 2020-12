Rueda de la fortuna

Luego del llamado de la Organización Mundial de la Salud de que México se tome en serio la pandemia de Covid-19 y que espera que los líderes sean ejemplo, el presidente Andrés Manuel López insistió en que no usará cubrebocas porque no es “indispensable”. En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que se guía por las recomendaciones de los encargados de salud que llevaban a cabo la estrategia sanitaria. “Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar la estrategia para atender la pandemia de Covid-19”, dijo.

La Cámara de Diputados aprobó con 461 votos a favor el dictamen que reconoce el derecho de las mujeres para amamantar a sus hijos en lugares públicos. Con dicho dictamen, las y los diputados federales modificaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia del derecho a amamantar en espacios públicos, el cual se remitió al Senado para sus efectos constitucionales. El documento señala que amamantar en público significa no sólo el ejercicio del derecho a la lactancia y el ejercicio del derecho a la no discriminación, sino que implica, el ejercicio de los derechos humanos a la salud y a la alimentación.