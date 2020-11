Mago

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, señaló que haber nombrado a Jesús Orta como secretario de seguridad “no es un asunto de arrepentirse”, explicó que en ese entonces se desconocía que el exfuncionario era investigado, y que, al momento de saberlo, “se le enfrentó y él tomó la decisión de renunciar”.

Oso

El presidente López Obrador se reunió con el morenista Mario Delgado, quien le notificó que pedirá licencia como legislador para asumir la presidencia de Morena. Asimismo, a través de redes sociales, le agradeció al diputado su apoyo en la aprobación de reformas “que están cimentando la transformación de México”.

Bala humana

El presidente AMLO indicó que sólo usaría cubrebocas “por respeto a la gente”, pues argumentó que él no lo usa, ya que guarda la distancia y porque “el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado”. Asimismo reiteró que su gobierno no implantará medidas autoritarias para enfrentar la pandemia.

Pelota

El Congreso de Puebla aprobó una reforma al Código Civil para permitir en la entidad el matrimonio igualitario. Con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, los legisladores aprobaron estas reformas que fueron respaldadas en redes sociales por algunos partidos políticos, comisiones locales y colectivos.

Malabarista

Pese a la pandemia, el sector agropecuario creció 2.7% al III Trimestre de 2020, y tuvo un superávit de US8,839 millones (al mes de agosto) en balanza comercial agroalimentaria. “El comportamiento del sector ha sido ejemplar y la sociedad debe reconocérselo”, expresó el secretario Víctor Villalobos.