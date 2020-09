Oso

El PAN en la Cámara Baja aseguró que la designación de María Luisa Albores en la Semarnat no fortalece al sector. La diputada Silvia Garza dijo que el perfil de la funcionaria es visiblemente social y llega en momento difícil, en parte por la pandemia y por su obligación de evaluar las manifestaciones de impacto ambiental.

Pelota

El Juzgado Octavo de Distrito en materia penal en la CDMX otorgó una suspensión provisional al extitular de la SSC capitalina, Jesús Orta, contra cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, este recurso no frena su posible detención, pues uno de los delitos imputados es el de delincuencia organizada.

Mago

La FGJ del Estado de México informó la detención de Raúl Agustín “N”, tercer presunto implicado en el asesinato de Miranda Cardoso, padre del diputado Luis Enrique Miranda Nava. Raúl Agustín “N” es acusado de homicidio calificado; fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango.

Domador

El presidente AMLO celebró la decisión del TEPJF de revocar el acuerdo del INE de suspender la difusión íntegra de sus conferencias matutinas en Hidalgo y Coahuila. “Para ser precisos, fue una queja de los conservadores ante el INE y en el INE resolvieron que no debían hacerse estas conferencias“, agregó el mandatario.

Foca

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se refirió a las ONG ambientalistas como un “cáncer que no ha podido matar”, tras denunciar una campaña internacional en su contra que le acusa de estar incendiando la Amazonia. “¿Ustedes saben que las oenegés no tienen espacio conmigo, no? Seré duro con esa gente”, declaró.