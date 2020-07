Foca

El embajador de EU en México, Christopher Landau, le recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador no olvidar su guayabera para su visita a Washington. A través de Twitter, Landau escribió: “Mi termómetro me dice que está a 112 grados Fahrenheit en Washington (y muy húmedo). ¡No se olvide de su guayabera, señor presidente! En Tabasco no hace calor en comparación con Washington en verano”.

Zancos

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que el presidente López Obrador tiene la intención de intervenir en las elecciones del próximo año desde sus conferencias mañaneras, y consideró que esto representa un ataque a las instituciones democráticas. A través de un comunicado, el panista señaló que presentará todos los recursos legales que sean necesarios contra las intromisiones de López Obrador.