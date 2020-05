Carrito

En el ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, estará prohibida la circulación a partir de las 10 de la noche sin justificación razonable, como parte de las medidas para prevenir contagios de coronavirus. También se sancionará al transporte público o privado que traslade personas a panteones o actividades que impliquen concentraciones. El municipio tiene actualmente 44 casos de Covid-19.

Pese a que incrementan los casos de Covid-19 de manera rápida, para Ivana Novelo, hija del senador de Baja California, Gerardo Novelo, eso no fue impedimento para realizar una fiesta con motivo de la revelación del sexo de su hijo. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, en la reunión varios de los invitados no usaban cubrebocas e incluso no respetaban la distancia entre ellos.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó un cateo para esclarecer los hechos de discriminación hacia una enfermera. El probable agresor fue identificado y habría realizado pintas en el domicilio de la ofendida. Se detalló que se detectó el vehículo utilizado para realizar dichos actos, el pasado mes de abril, pruebas con las cuales se obtuvo la orden de cateo.