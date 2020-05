Zancos

En Nuevo León cerrarán panteones y pastelerías el Día de las Madres. El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, tomó esa decisión, ya que el pasado 30 de abril la gente salió a hacer compras arriesgando su salud. “Se supone que no es celebración. El pastel no es un alimento esencial; es sabroso, pero no es esencial. No debe de haber festejo el Día de las Madres”, explicó.

Domador

El ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas, informó que fueron destituidos tres funcionarios de un grupo de servidores públicos que realizaron una fiesta en el ayuntamiento a pesar de la pandemia. Los otros funcionarios implicados están bajo investigación con el fin de establecer una multa económica por desacatar las indicaciones para protegerse de la pandemia.

La Carpa

En Monclova, Coahuila, fue clausurada una sucursal bancaria por arriesgar a sus clientes en una larga fila en medio de la contingencia sanitaria. Se observó a decenas de personas en espera para realizar un trámite. Los usuarios han expresado molestia por las largas filas en las sucursales, debido a la reducción del personal que atiende para evitar contagios.