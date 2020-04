Foca

En la Coparmex aprobaron que López Obrador aceptara finalmente la recomendación de agilizar la devolución del IVA a las empresas. Lo que le faltó detallar al mandatario es que la devolución debe de realizarse a más tardar 20 días después de que la empresa emita su solicitud, para que sea útil y puedan invertir dichos recursos en pagarles a sus empleados durante la Jornada Nacional de Santa Distancia.

Escapista

En Irapuato, Guanajuato, detendrán a quienes no respeten la contingencia por coronavirus. Una de las medidas fue cerrar todos los establecimientos comerciales no esenciales. Pese a esto la gente no se ha quedado en su casa y pone en riesgo al resto de la población. “De no acatar las medidas nos valdremos de la fuerza pública para retirar a las personas de las calles”, señaló el edil.