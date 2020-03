Elefante

El PRD considera que AMLO resta importancia a la protesta de un día sin mujeres el 9 de marzo. Para los integrantes del partido, no es coincidencia que el inicio de la venta de los cachitos para la rifa de un premio equivalente al valor del avión presidencial sea el mismo día. Sostuvieron que no hay sensibilidad ante los feminicidios y no existen estrategias para erradicar la violencia.

Oso en bicicleta

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, tuvo problemas al responder las preguntas de los encuestadores del Censo de Población y Vivienda del Inegi. El morenista realizó una transmisión en redes, y cuando se le preguntó si su esposa era afromexicana reconoció no saber a qué se refería. Sólo después de cuatro intentos atinó a decir “Ah, no afrodescendiente”.