Malabarista

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, canceló su gira por Asia a causa del coronavirus. El gobernador anunció la cancelación por sugerencia de los países en los cuales existe esa problemática. Además, señaló que su estado ya tomó medidas preventivas ante una posible entrada del virus a México.

Tren

El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Chihuahua fue destituido por hacer comentarios ofensivos en contra del paro nacional de mujeres. “¿Quién me va a contestar las llamadas? Desde ahorita yo les dije, ¿qué no nos podremos encerrar en la oficina para que parezca que no vinieron?”, dijo el exservidor público.

Conejo

El presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Mario Alberto López, podría ser destituido por uso indebido de recursos en la pasada campaña electoral. El TEPJF aseguró que usó recursos públicos a favor de Morena. El alcalde ya había sido sancionado con 45,624.60 pesos, pero estudian la posibilidad de destituirlo.

Domador

Tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX no fueron ratificados en su cargo por acusaciones de violencia contra mujeres y niñas. El Congreso capitalino evitó que Manuel Horacio Cavazos, Héctor Jiménez y Rosa Laura Sánchez obtuvieran el cargo de magistrados de manera vitalicia.

León

López Obrador aseguró que el gobierno ofrecerá disculpas a la comunidad china por la represión de la que fue objeto en la época de la Revolución Mexicana. De igual manera, dijo que su gobierno ofrecerá disculpas al pueblo yaqui y maya por la represión que padecieron durante el Porfiriato.