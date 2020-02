Elefante

Tras la polémica iniciativa presentada por el morenista Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, la cual plantea modificar el método de designación del rector y los directores de facultades, institutos y centros de investigación, la bancada de Morena se deslindó de la propuesta. Luego de que el rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestara su inconformidad con el proyecto, la fracción parlamentaria afirmó que éste no forma parte de su agenda legislativa.

Oso

Para evitar violar la ley electoral, el presidente López Obrador prometió no hablar de temas políticos electorales en las mañaneras durante el proceso electoral 2021. El mandatario explicó que evitará esos temas, mas no cancelará sus conferencias, pues considera que no tendría derecho de réplica ante la prensa. Añadió que se disculpaba por adelantado porque continuará con su mensaje y reiteró que valora dar conferencia los sábados y domingos.

Carpa

Policías federales inconformes con la desaparición de la corporación advirtieron que continuarán sus manifestaciones para exigir al gobierno federal que cumpla con su pliego petitorio. Alberto Lover, líder de los inconformes indicó que cancelaron el plantón en Paseo de la Reforma, pero no se descartan más acciones para el próximo viernes. Exigió a las autoridades cumplir sus peticiones, entre ellas, pago por riesgo de trabajo y la destitución de Nicolás Perrin.