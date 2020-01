Payaso

Mario Delgado Carrillo enfrentó la pregunta sobre la fotografía de él que circula en redes sociales, en un hospital privado. Cuando la prensa quiso saber por qué no se atiende en instituciones públicas, respondió: “Cada año me hago un check up. Estuve en el (hospital) ABC de Santa Fe y (el estudio médico) tiene un costo de 16,000 pesos”. Ese chequeo, le informaron, lo hace también el ISSSTE. Cortó: “¿Sí? ¿También? No sabía”.

Oso bailarin

La Fiscalía General de Oaxaca realizó cateos simultáneos para cumplimentar órdenes de aprehensión libradas en contra de los atacantes de la joven saxofonista María Elena Ortiz. La dependencia señaló que se respetaron las garantías individuales en los operativos, pero Ashley Vera, hija de Juan Vera Carrizal, supuesto agresor de la víctima, indicó que en uno de los cateos violaron sus derechos humanos.

Zancos

Para el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, fue “doloroso” que le hayan impedido presentar un video que refleja cómo elementos de la Guardia Nacional tratan a migrantes centroamericanos en la frontera sur. Explicó que quiso exhibir el video en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso para que la CNDH conociera los hechos. Mencionó que Morena recomendó ver el material en su cuenta en Twitter.