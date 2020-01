Elefante

El presidente López Obrador aseguró que al concluir su mandato, no se reelegirá, al contrario, se retirará de la política e incluso podría escribir sobre el conservadurismo en México. “Yo entrego y me retiro de la política, si acaso a escribir y no temas tan vinculados a la política, más cuestiones filosóficas o téoricas”, señaló. Además, indicó que contempla concretar las bases de sus proyectos a partir del 1o de enero de este año.

Hombre bala

Fernando Manzanilla informó de su renuncia como secretario de Gobernación de Puebla. A través de un video, aseguró que se retira orgulloso de su equipo de trabajo. También agradeció al gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, por la oportunidad brindada. Añadió que próximamente anunciará los distintos proyectos en los que trabajará con colectivos, partidos políticos y organizaciones civiles.