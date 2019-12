La carpa

Se dice que lo único que no puede faltar es la salud, algo que desafortunadamente no pueden decir decenas de migrantes deportados de Estados Unidos a Ciudad Juárez. Y es que, pese a que en la Casa del Migrante en la ciudad fronteriza se registró un brote de varicela que ha contagiado a 72 personas —69 de ellas niños—, en las instalaciones no se han tomado medidas para contener el virus.

Mago

México exporta muchas cosas al mundo, entre ellas la metanfetamina: la Guardia Nacional logró detener un envío de piezas de madera a Nueva Zelanda en el que se ocultaba la droga sintética. Fue en un centro de paquetería ubicado en la Ciudad de México en donde se detectó el paquete, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para lo conducente.