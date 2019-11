Elefante. El gobierno de la CDMX ya se alistó para la marcha Ni una Menos que se llevará a cabo hoy. la Secretaría de Seguridad de la CDMX informó que 2,516 elementos femeninos estarán en puntos estratégicos del trayecto y en algunos monumentos. Las policías portarán uniforme, placa de identificación visible y los instrumentos de protección personal que establece el reglamento interno.

Payaso. Para el presidente López Obrador, casos como el de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el asesinato del activista de la montaña de Guerrero, Arnulfo Cerón, no son crímenes de Estado, ya que ahora, él, como primer mandatario, no va a permitir injusticias. AMLO señaló que cuando no se trata de crímenes de Estado “siempre se llega a la verdad”, pero en los casos contrarios “es muy difícil saber”.

Foca. El PAN felicitó a la autoproclamada presidenta de Bolivia por convocar a elecciones en ese país. El presidente del blanquiazul, Marko Cortés, indicó en Twitter que es “un gran paso para corregir el camino en aquel país hermano y regresar la democracia y la legalidad”. Jeanine Áñez promulgó la convocatoria a elecciones; sin embargo, no podrán participar ni Evo Morales ni el exvicepresidente Álvaro García.