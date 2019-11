Payaso burlón

Luego del video en el que aparece la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, diciendo que la ley Bonilla es legal y que “la norma va a pervivir”, la funcionaria lamentó “las malas interpretaciones”. Dijo que, pese a ser grabada sin consentimiento, sostiene sus argumentos respecto al tema.

Foca

Luego de que el presidente emitiera un mensaje en el que señalara que la mayoría lo respalda y no permitiría un golpe de Estado, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila afirmó que el primer mandatario nunca dice nada sin meditarlo y que es el hombre más informado del país. Según Monreal, en esa declaración se advierte que AMLO se “vacuna” sobre posibles miniconspiraciones de grupos económicos que se sienten lastimados, grupos de intereses que se sienten desplazados, o gente que ya no tiene los privilegios del pasado.

Enanos

Finalmente el gobierno de Nuevo León reconoció que la compra del avión no tripulado (dron), para labores de localización y vigilancia en el estado no dio resultados. El secretario general Manuel González y el secretario de Seguridad, Aldo Fasci, aceptaron que han empezado a buscar la forma de cancelar la operación. Tras la compra del dispositivo, autoridades estatales destacaron que se encontraban en la fase de capacitación del personal que lo operaría, y más tarde reconocieron que no pudo ser posible.

La carpa

Luego de que dos sujetos (uno de ellos de origen francés) fueran evidenciados en redes sociales por agredir a una pareja y haber intentado atropellar a sus perros en Querétaro, la Fiscalía General del Estado informó que inicialmente los presuntos agresores estuvieron detenidos, pero fueron liberados y así llevarán su proceso. El director de Acusación de la Fiscalía General del Estado, Edgar Francisco Varela, informó que la investigación es por maltrato hacia los animales, desobediencia y resistencia a particulares.

Lanzador de cuchillos

Por violaciones a derechos humanos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ocurridas en el 2014, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que aceptará la recomendación 26VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida cinco años después por hechos atribuibles a elementos de la Policía Federal. Dicha recomendación se realizó por el allanamiento de un domicilio, la detención ilegal de dos personas, por haberlas retenido ilegalmente y torturarlas.