De miedo. Ayer por más de tres horas y con perros amaestrados fue revisado el Aeropuerto Internacional de Cancún, para disipar la amenaza de bomba en un vuelo. En redes sociales se aseguró que al menos dos vuelos registraron atraso, pero finalmente los viajeros y personal se reportan fuera de peligro.

Reflectores

Para la Arquidiócesis Primada de México, de nada servirá multiplicar aparatos policiales o militares que no abonan a la auténtica seguridad, si no se fortalece la imagen de la familia que es un “papel protagónico el cual jamás pasará de moda”. El órgano religioso enfatizó que “mientras en nuestra patria se sigan minando velada o abiertamente los cimientos de la familia, muy absurdo seguirá siendo aumentar el tamaño y número de cárceles para castigo de criminales”, expuso en el editorial de su semanario Desde la Fe.

Tragafuego

Apenas unos días de haber entrado al gobierno de Baja California, Jaime Bonilla ya sufre la grilla política, pues el excandidato perredista a la gubernatura, Jaime Martínez Veloz, trató de evidenciar la ausencia de militantes del partido Morena, en la integración del gabinete que acompañará a Bonilla. El político aseguró que la mayoría de los nuevos secretarios del gobierno estatal simpatiza con ideales del PAN y PRI, y cuestionó la elección “a modo” del fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, señalado como compadre del gobernador.

La carpa

La presidenta de la Cámara de Representantes en EU, Nancy Pelosi, no tuvo empacho en afirmar que ese órgano tiene la intención de llegar a un acuerdo con la USTR, encabezada por Robert Lighthizer, para aprobar el T-MEC, en las próximas semanas —el Día de Acción de Gracias es la fecha fatal para el futuro del tratado, dicen los conocedores del tema. Si no se dan las cosas, la firma puede irse hasta el 2020. El subsecretario de la SRE, Jesús Seade, con optimismo, no descarta que en cosa de días se dé en EU la ratificación del T-MEC.

Tamborilero (REDOBLE)

Con mucho entusiasmo, el expresidente de México Felipe Calderón y su esposa, la también excandidata presidencial, Margarita Zavala, invitaron a través de sus redes sociales al arranque del Afiliatón para conformar su nuevo partido nacional México Libre. Aunque la convocatoria se realizó en diversas partes del país, las imágenes de los estands de afiliación casi vacíos podrían evidenciar que el llamado de los expanistas no logró el resultado esperado.

