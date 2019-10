León

Manifestantes convocados por el movimiento #ElPoderSomosTodos exigieron al gobierno que cambie la estrategia de seguridad. Los inconformes pidieron a AMLO que asuma su responsabilidad como jefe de las Fuerzas Armadas en las decisiones del operativo en Culiacán, Sinaloa, y exigieron la renuncia de Alfonso Durazo.

La posibilidad de ajustar el esquema fiscal de bebidas alcohólicas desde una perspectiva de salud, como lo recomiendan organismos internacionales y el mismo Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que al pasar a un esquema de cuota fija por litro generaría ingresos adicionales sin que el Ejecutivo rompiera su promesa de aumentar o impulsar nuevos gravámenes, le tocará al Senado analizarla, discutirla y, en su caso, votarla en los próximos días, lo cual sería una enmienda a la disposición de los diputados.

El PAN presentó una denuncia ante la FGR en contra de AMLO y el gabinete de seguridad, por la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, quien el pasado jueves fue detenido por fuerzas federales y posteriormente liberado. El presidente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, publicó en twitter que su partido no puede aceptar que “la delincuencia doblegue” al gobierno federal, por lo que presentó la denuncia en contra del mandatario y su equipo de trabajo enfocado en la seguridad del país.

El expresidente municipal de Cortazar, Guanajuato, Hugo Estefanía Monroy, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad. La Fiscalía General del Estado informó que durante la administración del exedil se vendieron 19 patrullas en calidad de chatarra y que se encontraban en comodato con el gobierno del estado. Incluso, agregó que tiene conocimiento de que esas unidades se encuentran en circulación nuevamente, las cuales fueron adquiridas por sus nuevos propietarios en cantidades superiores a 100,000 pesos.

El diputado Mario Delgado no pudo participar en la asamblea de Morena en el Distrito 13, en la cual se elegiría a 10 congresistas que participarían en el congreso nacional programado para los días 23 y 24 de noviembre para elegir dirigencia nacional de ese partido. Delgado acusó que él no alcanzó a entrar a la asamblea, porque los organizadores anunciaron que se había cancelado el evento. Ante esto, cuestionó que, si no se pudo llevar esta asamblea, “¿cómo vamos a organizar lo que se nos viene en el 2021?”.

