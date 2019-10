Jaula. La jefa de gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, confirmó que se ejecutan más órdenes de aprehensión contra exfuncionarios capitalinos y detalló que la PGJ dará a conocer el proceso. Por otra parte, aseguró que la titular de la Procuraduría capitalina, Ernestina Godoy, no ha presentado su renuncia.

Payaso tonto. Respecto a las balaceras en Culiacán, el expresidente Vicente Fox señaló en Twitter que los criminales que generen balaceras serán acusados con sus mamás y abuelitas, en referencia a comentarios que había hecho el presidente López Obrador acerca de que acusaría con sus mamás a quienes generen disturbios. “Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo, que vive feliz, feliz, feliz”, escribió.

Búsqueda. Manifestantes protestaron afuera del Congreso de Guerrero para exigir la presentación con vida del activista Arnulfo Cerón Soriano, quien desapareció el 11 de octubre. El frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan convocaron a protestar a las afueras del recinto legislativo en el marco del Cuarto Informe del gobernador Héctor Astudillo Flores. Los inconformes expresaron que no se aplicaron adecuadamente los protocolos correspondientes para dar con el paradero del activista.

Enanos. Tras la renuncia de Medina Mora como ministro de la SCJN, la controversia constitucional del gobernador Jaime Rodríguez contra la sanción del Congreso local por las “broncofirmas”, fue reasignada al ministro Juan Luis González. El mandatario estatal y el secretario de Gobierno presentaron una controversia ante al máximo tribunal tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se indicó imponer una sanción por desvío de recursos para recaudar firmas para la campaña presidencial de el Bronco.

Domador. El excandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, acusó que según datos de la SEP, no hay registro de título profesional del gobernador de dicha entidad, Jaime Bonilla Valdez. Martínez detalló que “no prejuzga la calidad de los estudios que la persona haya realizado”, pues es posible que tenga título y no lo haya solicitado. Asimismo, dijo “mientras en la SEP no aparecen datos del título de Jaime Bonilla, en la Penitenciaría de Tijuana sí aparece su registro como preso 13380”, buscado por fraude.