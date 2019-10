Malabarista

De acuerdo con AMLO, el avión presidencial podría ser adquirido por una empresa, pero no dio detalles. Explicó que al tratarse de un proceso legal de venta con una serie de protocolos, la información no puede ser revelada. Señaló de nuevo que sus adversarios quieren que la venta no realice.

Bala humana

En Chiapas, habitantes de la comunidad Santa Rita decidieron tomar medidas ante la falta de resultados del alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, ya que lo amarraron a una camioneta y lo arrastraron con el vehículo. Según un video en redes sociales, un grupo de personas saca al edil de Palacio Municipal y lo sujetan a la parte trasera de una pick up. Escandón fue rescatado por policías municipales que se enfrentaron con los habitantes. Hasta el día de ayer, 11 personas fueron detenidas por los hechos violentos.

Payaso tonto

Al diputado federal Gerardo Noroña Fernández se le está haciendo costumbre generar polémica; esta vez la diputada panista Adriana Dávila informó que el legislador la señaló de estar vinculada a la trata de personas y la llamó “bocona”, además de pedir que le hagan llegar elementos para “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”. Noroña respondió que debió medir sus palabras y agregó: “Con toda honestidad, lealtad y franqueza, no tengo ningún elemento de que la diputada esté vinculada con grupos criminales”.

La carpa

El PRD acusó que la resolución del juez que rechaza los amparos de los colectivos ciudadanos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se debió a que el Ejecutivo federal ejerció presión. El integrante de la dirección extraordinaria del partido del sol azteca, Ángel Ávila, señaló que eso es grave, “pues si el Poder Ejecutivo ya tiene el control del Legislativo a través de sus mayorías ficticias en la Cámara de Diputados y el Senado, hoy nos demuestra que está capturando también al Judicial para llevar a cabo sus proyectos faraónicos”.

Mago

La exdirectora del DIF en de Chihuahua, Mayra Julieta, —quien ocupó el cargo durante la administración del exgobernador César Duarte—, es investigada por la Fiscalía General del Estado por enriquecimiento ilícito. La dependencia dio a conocer que a la imputada se le atribuye haber incrementado injustificadamente su patrimonio junto al de su esposo, Carlos Gerardo H. A., por 58 millones de pesos, reflejado principalmente en depósitos a sus cuentas bancarias, así como adquisiciones de fincas y vehículos.