Guillotina

Debido a la marcha por el 51 aniversario de la matanza de Tlatelolco, la SCJN decidió concluir sus actividades aproximadamente a las 2 de la tarde. De acuerdo con trabajadores del máximo tribunal del país, desde el pasado martes fueron notificados de que debían dejar las instalaciones por la manifestación.

Quimera

Luego de ser declarado persona non grata en Nuevo León, el diputado Gerardo Fernández Noroña exigió una disculpa pública a los diputados panistas, luego de que éstos, dijo, propiciaran un “linchamiento mediático y político” en su contra por aprobar dicha declaración. Ante esto, Noroña dio a conocer que tramitará un amparo por la determinación de los diputados locales. El pasado 23 de septiembre, Fernández Noroña y Pedro Salmerón, exdirector del INEHRM, fueron declarados persona non grata en Nuevo León.

Malabarista

Con motivo de la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968, encapuchados que cargaban palos y latas de aerosol bloquearon la circulación en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con llantas quemadas. El acontecimiento ocasionó un cierre de la circulación de avenida Periférico por unos 10 minutos. Posteriormente, el Centro de Información Vial de la SSC informó que la circulación fue liberada y los manifestantes continuaron su trayecto en dirección a avenida Insurgentes.

Globos

AMLO celebró que Diego Fernández de Cevallos haya reconocido su millonaria deuda del predial de una residencia en Querétaro, y aprovechó para exhortar a ponerse al corriente a todas las personas y empresas que no han pagado sus impuestos. “Queremos que no haya evasión fiscal, que todos contribuyamos a la Hacienda pública. Quienes traen cuentas pendientes, rezagos, que no se han puesto al corriente, lo están haciendo”, aseguró el mandatario. Asimismo, destacó que Cevallos no evade su deuda y enfrenta su responsabilidad.

Mimo

Para el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, los problemas aún no terminan, ya que ahora el senador Samuel García denunció ante la FGR al mandatario por la adquisición de un dron para la Secretaría de Seguridad estatal. Esta acusación se suma a la investigación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción local, la cual comenzó con el llamado a comparecer de uno de los socios accionistas de la empresa que fabricó la aeronave, quien no acudió a la cita.

