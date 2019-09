Puma

La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, no le ve futuro a la propuesta de desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, pues dijo que es un asunto que no aporta y que sería una pérdida de tiempo; además, considera que “hay cosas mucho más importantes que atender y resolver”.

Quimera

Al parecer, el exdirector del INEHRM Pedro Salmerón Sanginés no se va a quedar con los brazos cruzados luego de ser declarado persona non grata, ya que pidió expulsar de Morena a los diputados de Nuevo León que apoyaron esta decisión. El exfuncionario dio a conocer en Twitter que presentó una demanda ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena como militante para solicitar la destitución de los diputados locales por violación a los principios del partido: inclusión, democracia y tolerancia.

Maleta

La bancada perredista del Congreso de la Ciudad de México acusó que Morena no cumplió los protocolos para la recepción de propuestas de iniciativas o modificaciones de ley, luego de que la iniciativa para crear un banco de datos de ADN fuera recibida únicamente por la mayoría legislativa de Morena sin socializarla con el resto de las fracciones como lo marca la normatividad vigente. Cabe recordar que el pasado martes la secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, entregó el proyecto al congreso.

Tamborilero (redoble)

Con motivo de la conmemoración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, diversas escuelas de la UNAM, tanto de nivel bachillerato como de licenciatura, suspendieron sus actividades académicas y administrativas. Planteles como la Escuela Nacional Preparatoria número dos y seis y los colegios de ciencias y humanidades Azcapotzalco y Naucalpan se sumaron al paro de labores. Asimismo, las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Economía también participaron.

Domador

El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene interés en hablar sobre las críticas que han hecho sus antecesores, Vicente Fox y Felipe Calderón, respecto a su manera de gobernar, pues descartó reunirse con ambos para dialogar. Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario dijo que “todos somos libres de manifestarnos. “No tengo contemplado tratar estos asuntos, no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto. hay que cuidar la investidura presidencial”, expresó en su conferencia de prensa matutina.