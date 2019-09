Payaso tonto

Luego de que un trabajador del municipio de Corregidora, Querétaro, hiciera comentarios ofensivos en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alcalde de la demarcación, Roberto Sosa Pichardo, informó que el colaborador fue separado de su cargo.

Tragafuego

Ante la amenaza de maestros de bloquear el Senado, con motivo a la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa, legisladores del PAN pidieron a la jefa de Gobierno de la cdMX, Claudia Sheinbaum, que garantice la seguridad y libre acceso a esas instalaciones. Por otra parte, el coordinador del blanquiazul, Mauricio Kuri, señaló que los senadores panistas creen que esas leyes son “retrógradas”. Asimismo, afirmó que “prevén dar la batalla” en el pleno del Senado, aunque saben que está muy complicado.

Tigre

Tal parece que el dirigente del PVEM de la capital, Jesús Sesma Suárez, defendió la Cuarta Transformación, pues dijo que no comparte el punto de vista del expresidente Vicente Fox de atacar de manera negativa el gobierno del presidente López Obrador, porque al final de cuentas sería actuar como una oposición irracional. Aseguró que como oposición “se vale la crítica, pero con propuestas, con fundamento. Eso que yo llamo oposición orgánica, la que deberíamos estar sumando todos, eso es también lo que el partido tratará de hacer”.

Elefante

La suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó reducir de 16 a 14 el número de magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. El pleno del máximo tribunal consideró que hubo diversas violaciones al proceso legislativo para aprobar el decreto que reformó un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, entre otras, que se omitió difundir el dictamen a los diputados con la anticipación debida, por lo que no tuvieron oportunidad de analizarlo en condiciones admisibles.

Mago

A la diputada local del PRD Elsy Izquierdo Morales se le está realizando una investigación por observaciones durante su cargo como coordinadora estatal del Programa Escuelas de Calidad en la pasada administración, informó la Secretaría de la Función Pública de Tabasco. A través de un video, se muestra el momento en el que fue notificada y expresó:“Lo bueno es que no me acusan de desvío, son cuestiones de procedimiento, pero me extraña que me lo hagan a mí y no a tantos funcionarios que ni siquiera han notificado”.