Guillotina.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, defendió su permanencia en la Mesa Directiva de la Cámara baja hasta el 5 de septiembre. En entrevista, dijo que no es ilegal, “mientras no haya una mayoría de dos tercios que me remplace, no puedo irme y no hay mayoría de dos tercios”.

Payaso burlón.

¿El Primer o el Tercer Informe de Gobierno? Ésa fue la pregunta que se hicieron varios usuarios de redes sociales al percatarse de que en Palacio Nacional se indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador rendía su Tercer Informe de Gobierno y no el primero. Ante la confusión, algunas personas se dedicaron a compartir memes, mientras que otros explicaban que se debía a que el mandatario ya había ofrecido dos informes anteriormente: el primero fue al cumplir 100 días de su gobierno y el segundo fue el 1 de julio.

Malabarista.

La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz sorprendió con un cartel con la leyenda “Democracia sí, autoritarismo no”, a la llegada de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la Cámara de Diputados para la entrega del Primer Informe de Gobierno. La panista aprovechó su cartel para mostrarlo nuevamente durante el inicio de la sesión solemne, al colocarse detrás del presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, a quien le dedicó una segunda pancarta con la leyenda: “Porfirio ¿Díaz o Muñoz Ledo?”.

Caballito.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pidió al gobierno que en el presupuesto para el 2020 considere incrementar los recursos económicos para la región norte del país y que disminuya el asistencialismo. A su llegada a la lectura del Primer Informe, dijo que es importante que el gobierno considere destinar mayor apoyo a esa región; de lo contrario, iniciará un problema de crecimiento económico en esa región. “Si no lo ven, empezaremos a tener problemas de crecimiento económico”, destacó.

Mago.

En el marco de la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, el coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, afirmó que su partido legislará para eliminar el régimen de contratación por honorarios y empezarán por los trabajadores de limpieza, pues enfatizó que aquellos que tienen menos en la vida, merecen mucho más de la ley. Por otra parte, señaló que promoverá una ley de amnistía para presos políticos, entre otras iniciativas.